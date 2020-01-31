Аксенов счел «самодурством» решение главы Керчи отозвать заявление об уходе

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook, что считает «ересью» и «самодурством» заявление председателя Керченского городского совета Маи Хужиной, которая решила отозвать свое заявление об отставке после скандала с блокадниками и хлебом.

Он рассказал, что, узнав о ее решение, он срочно позвонил главе администрации Керчи Сергею Бороздину. Также Аксенов напомнил, что требует окончательного решения о нахождении Хужиной на посте в течение дня, иначе он лично приедет в Керчь и займется этим вопросом.

«Если в течение сегодняшнего дня мое требование... не будет выполнено, то… выезжаю в Керчь, [где] в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе», — подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал «дикой» историю со скандалом вокруг поздравления поздравления блокадников города. До этого крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем. Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решили уволиться.

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