Помощница вице-президента США увольняется на фоне импичмента Трампа

Специальный советник вице-президента США Майкла Пенса по делам Европы и России Дженнифер Уильямс досрочно покидает должность, сообщает CNN со ссылкой на руководителя аппарата сотрудников вице-президента Марка Шорта.

Уильямс направила просьбу о досрочном уходе с поста. Она планирует перейти на работу в Центральное командование Вооруженных сил. Изначально отставка Уильямс была запланирована на март 2020 года.

Шорт не стал отрицать влияние роли Уильямс в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, ставшего началом процедуры импичмента Трампа, на ее поспешное увольнение.

В ноябре 2019 года Уильямс давала показания комитету по разведке Палаты представителей конгресса США, во время слушания она охарактеризовала разговор Трампа и Зеленского как неподобающий.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В декабре 2019 года палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената.

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