Новый спикер ПАСЕ намерен посетить Россию

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Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс намерен посетить Россию. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Дамс отметил, что собирается посетить все 47 стран-членов Совета Европы, в том числе и Россию. По его словам, целью данных поездок станет установка «реальной связи» ПАСЕ с правительствами стран.

Также визит нового спикера ПАСЕ в страны, входящие в Совет Европы, должен показать, что деятельность организации оказывает влияние на жизнь простых граждан этих государств, подчеркнул Дамс.

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