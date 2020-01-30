Захарова назвала «шоу» ситуацию вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что София организовала шоу вокруг высылки российских дипломатов из Болгарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, российское диппредставительство сообщили о данном решении после того, как эта информация появилась в СМИ.

«Каких-либо материалов, доказательств, оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было... Такое шоу было устроено», — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия видит в данных действиях болгарской стороны намерение не придерживаться достигнутых договоренностей, а также желание Софии «отравить атмосферу дружбы и взаимодействия, взаимовыгодного и взаимоуважительного».

Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Москва оставляет «за собой право на ответные действия».

До этого российских дипломатов объявили персонами нон грата в Болгарии из-за обвинений в шпионаже.

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