Путин поручил подготовить проект новых основ политики местного самоуправления

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку проекта, в рамках которого на период до 2030 года введут новые основы политики местного самоуправления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое поручение он отдал на заседании Госсовета.

По его словам, важной задачей является обеспечение эффективности местного самоуправления, а также, чтобы между регионами и муниципалитетами были устранены разрывы и несогласованность.

«На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления», — заявил Путин.

Он также добавил, что в первую очередь необходимо «упрочить финансовое положение муниципальных структур».