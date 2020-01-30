Названа зарплата Медведева на новом посту

Президент России Владимир Путин подписал указ о размере зарплаты заместителю председателя Совбеза России. Указ опубликован официальном интернет-портале правовой информации

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 тыс. 713 рублей в месяц», — говорится в документе.

Указ вступает в силу с 16 января 2020 года.

Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

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