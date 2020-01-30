Член украинской делегации в ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина проголосовала за возвращении России в ассамблею. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, за восстановление полномочий российских парламентариев выступили 96 делегатов, «против» ответили 44, еще семеро отказались давать голос.

Кроме того, Левочкина поддержала новую санкционную процедуру, которая почти лишает возможности ввести санкции против России в будущем.

В итоге ПАСЕ отклонила все поправки, которые предлагала украинская сторона.

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