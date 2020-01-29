Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина

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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии... Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
РИА «Новости»

Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны. Об этом он сказал сайту kp.ru.

Он пояснил, что читал об этом в средствах массовой информации, однако лично не видел архивных документов, которые бы подтверждали эти данные.

«Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — сказал он.

Кравчук отметил, что не несет ответственность за то, что пишут журналисты и не ручается за достоверность текстов.

Ранее Кравчук заявлял, что встреча стала попыткой двух государств договориться и «развязала руки» Гитлеру. Таким образом экс-глава Украины объяснил слова действующего президента страны Владимира Зеленского об ответственности Советского союза за Вторую мировую войну.

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