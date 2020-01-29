Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны. Об этом он сказал сайту kp.ru.

Он пояснил, что читал об этом в средствах массовой информации, однако лично не видел архивных документов, которые бы подтверждали эти данные.

«Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — сказал он.

Кравчук отметил, что не несет ответственность за то, что пишут журналисты и не ручается за достоверность текстов.

Ранее Кравчук заявлял, что встреча стала попыткой двух государств договориться и «развязала руки» Гитлеру. Таким образом экс-глава Украины объяснил слова действующего президента страны Владимира Зеленского об ответственности Советского союза за Вторую мировую войну.

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