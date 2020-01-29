Путин похвалил правительство Медведева за работу

Президент России Владимир Путин сказал, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для страны, передает ТАСС.

По его словам, Медведев работал в непростых условиях.

«Разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.

Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

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