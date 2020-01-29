Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV. Об этом он сказал на совещании по предупреждению распространения вируса в стране, цитирует «Интерфакс».

Он констатировал, что ежегодно Россия и другие страны теряют большое число людей от гриппа и пневмонии. Именно поэтому задача страны сделать все, чтобы таких потерь было минимальное количество.

«Сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — поручил Путин.

По его мнению, специфика нового коронавируса заключается в том, что это новое явление. Однако остается вопрос, насколько Россия готова к такому вызову.

«Правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности... не стали неожиданностью…, чтобы все были к этому готовы», — добавил президент.

По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек за месяц. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

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