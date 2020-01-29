Песков прокомментировал идею смены термина «президент»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу по переименованию в Конституции России термина «президент» на «верховный правитель». Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что в процессе обсуждения и работы комиссии по поправкам в Конституцию появляется очень много предложений, сейчас собираются мнения.

Так, данная инициатива была высказана, но пока находится на стадии обсуждения.

В данный момент в комиссию поступают различные точки зрения. В результате обсуждения какие-то идеи будут отсеиваться, какие-то приниматься.

«Пока это все идет в режиме дискуссии», — сказал Песков.

Он добавил, что это «новая инициатива, президент Путин ничего не думает по этому поводу».