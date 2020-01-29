Эрдоган осудил «сделку века» Трампа

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что «сделка века», которую предложил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, является «легализацией аннексии Израилем палестинских земель», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что такой план по передаче Иерусалима Израилю неприемлемый, так как он нарушает права палестинцев и легализует израильскую оккупацию.

«Иерусалим не будет отдан Израилю. Этот план не принесет мир», — сказал Эрдоган.

Ранее Трамп представил проект «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Проект поддержал премьер-министр Израиля, однако Палестина отвергла предложение Вашингтона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучает план главы Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем востоке

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