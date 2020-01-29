Песков пояснил, что Путин думает о переименовании президента в «верховного правителя»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что глава государства Владимир Путин думает о переименовании должности президента в «верховного правителя», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, у российского лидера нет никакой позиции по данному поводу.

«Президент Путин ничего не думает по этому поводу», — сказал Песков.

Он добавил, что пока это все идет в режиме дискуссии.

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