В Кремле опровергли переезд министерств в регионы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переезд органов власти из Москвы в регионы не рассматривается, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Речь об этом не идет», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов.

Накануне руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына рассказала, что возможность размещения федеральных министерств в регионах для усиления роли субъектов Федерации обсуждалась на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию России.

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