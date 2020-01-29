В Кремле опровергли переезд министерств в регионы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переезд органов власти из Москвы в регионы не рассматривается, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Речь об этом не идет», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов.
Накануне руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына рассказала, что возможность размещения федеральных министерств в регионах для усиления роли субъектов Федерации обсуждалась на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию России.
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