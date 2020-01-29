Дело экс-президента Армении Саргсяна передали в суд

Уголовное дело, где фигурирует бывший президент Армении Серж Саргсян, который был на посту с 2008 по 2018 год, было направлено в суд. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Аревик Хачатрян.

По его данным, прокурор утвердил обвинительное заключение. Однако Саргсян отрицает свою вину.

Следствие полагает, что Саргсян являлся организатором растраты более $1 млн из средств для финансирования поставки дизтоплива фермерам. Ему и другим фигурантам предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.38-179 УК Армении (соучастие в присвоении или растрате, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой).

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