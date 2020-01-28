Иран предрек провал американской «сделке века»

Министрество иностранных дел Ирана прокомментировало предложенную американским президентом Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что данный план обречен на провал.

Кроме того, Мусави назвал предложение США по палестино-израильскому урегулированию «злобным проектом». По его мнению, за сделкой века кроется заговор против всего исламского мира.

Дипломат уточнил, что Иран готов противостоять этому проекту.

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