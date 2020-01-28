Иран предрек провал американской «сделке века»
close
Министрество иностранных дел Ирана прокомментировало предложенную американским президентом Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что данный план обречен на провал.
Кроме того, Мусави назвал предложение США по палестино-израильскому урегулированию «злобным проектом». По его мнению, за сделкой века кроется заговор против всего исламского мира.
Дипломат уточнил, что Иран готов противостоять этому проекту.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Палестина отвергла «сделку века»
— Трамп: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля после «сделки века»