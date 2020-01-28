Песков: отношения РФ и Украины далеки от нормализации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Украины пока далеки от тренда на нормализацию, несмотря на контакты президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — заявил Песков.

Ранее Песков назвал оскорбительным заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне.

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