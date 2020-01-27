На Украине вслед за Польшей решили потребовать от России компенсацию

Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок в своем телеграм-канале заявил, что Украина должна последовать примеру Польши и потребовать от России компенсацию.

Он написал, что Москва должна Киеву «как никому».

Он заявил, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР. При этом Тягнибок не учел, что Россия после распада ССССР брала на себя долговые обязательства входивших в союз республик, среди которых была и Украина.

Кроме того, речь идет о деньгах, которые Тягнибок предлагает потребовать за «оккупацию в прошлом веке», раскулачивание и коллективизацию, а также неких три «голодомора». При этом конкретно он не указывает, о каких периодах идет речь.

До этого лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный СССР во Второй Мировой войне.

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