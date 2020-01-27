Польша не пригласила Путина на празднование 75-летия освобождения Освенцима
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидера Владимира Путина не пригласили на празднование 75-летия освобождения Освенцима, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Россия будет представлена на уровне посла. Владимиру Путину приглашения не было», — добавил Песков.
Ранее Путин приезжал в Израиль с визитом на День памяти жертв холокоста. Визит Путина в Израиль приурочен к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста.
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