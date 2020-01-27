Трамп назвал разоблачения Болтона пиаром для увеличения продаж книги экс-советника

Президент США Дональд Трамп считает мемуары экс-советника по безопасности Джона Болтона относительно заморозки военной помощи Украине пиаром с целью «продать книгу». Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Болтон раскрыл позицию американского лидера по военной помощи Украине в своих мемуарах.

По его словам, президент никогда не говорил экс-советнику о том, что помощь Украине имеет отношение к расследованиям в отношении демократов, в том числе бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

«На самом деле он не жаловался на этот счет в момент его освобождения от должности, когда он получил достаточно много общественного внимания. И если Болтон это сказал, то только, чтобы продать книгу», — заявил Трамп.

Президент добавил, что единственными доказательствами могут быть лишь записи переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также то, что лидер Украины и министр иностранных дел страны подтвердили, что со стороны Трампа «не было давления».

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— NYT: Болтон раскрыл позицию Трампа по военной помощи Украине в своих мемуарах