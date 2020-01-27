Экс-министр Украины назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом». Об этом он заявил в эфире телеканала «112».

По его словам, в настоящее время страну возглавляют «людьми без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести».

Он также считает, что сейчас уровень жизни украинцев значительно ниже, чем при президенте Петре Порошенко, а во главе правительства стоит «сознательный идиот» без образования и ответственности.

При этом Червоненко добавил, что к обычным людям в стране действующая власть относиться как «к нищим, вороватым идиотам».

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