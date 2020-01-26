Зеленский встретился с бывшими узниками Аушвица

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Польшу принял участие в ужине в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, на котором присутствовали бывшие узники концлагеря. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В своей речи на ужине Зеленский отметил подвиг бывших узников Аушвица и призвал международное сообщество к противодействию любым проявлениям антисемитизма, расизма и ксенофобии.

Глава Украины назвал Холокост трагическим уроком для человечества и призвал не допускать повторения этой страницы истории.

Ранее сообщалось, что украинский президент прибыл в Польшу с двухдневным рабочим визитом.

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