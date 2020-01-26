Разъяснен порядок принятия и вступления в силу поправок к Конституции

Закон о внесении поправок в Конституцию РФ вступит в силу лишь при одобрении на общероссийском голосовании, заявил в интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он также уточнил, что подпись главы государства лишь запустит вторую, процедурную часть документа.

«Первый [блок] - сущностный, а второй - процедурный», - разъяснил Крашенинников.

По его словам, именно вторая часть закона «определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов». Она вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон, рассказал парламентарий.

При этом сами поправки к Основному закону страны будут введены или не введены в действие только по итогам общероссийского голосования, в соответствии с концепцией которую изложил президент в послании к Федеральному собранию.