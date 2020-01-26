Депутат Рады рассказал о росте недовольства Зеленским в Париже
Депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал о росте недовольства украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции. Об этом сообщает «112 Украина».
Он объяснил это затянувшейся после нормандского саммита в Париже паузой. Депутат также уточнил, что в Париже недовольны тем, что вклад президента Франции Эммануэля Макрона во встречу «нормандской четверки» оказался напрасным.
По его мнению, в сторону было отложено в сторону подписанное в результате мероприятия коммюнике, а также согласованный план по разведению войск.
Волошин подчеркнул, что в Раде видят острую дискуссию по решению земельного вопроса, однако отсутствие действий в контексте Минских соглашений.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский: веду прямой диалог с Путиным, чтобы вернуть людей и закончить войну
— В шаге от провала: что ждет Зеленского в 2020 году
— Договорился с Донбассом: за что националисты атакуют Зеленского