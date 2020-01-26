Песков рассказал, почему Медведев решил отправить правительство в отставку

Бывший премьер России Дмитрий Медведев принял решение об отставке кабмина на фоне послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретарь лидера Дмитрия Пескова.

По его данным, правительство решило уйти после того, как Путин дал новые задачи и оценки. В том числе и по поправкам в Конституцию. Также Медведев решил распустить кабмин для того, чтобы помочь президенту и «дать карт-бланш на достижение целей национального развития».

«Предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку», — отметил Песков.

Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

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