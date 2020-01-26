В Крыму считают, что Кравчук сам не верит в свои прогнозы по Донбассу

Бывший украинский президент Леонида Кравчук сам не верит в правдоподобность своих прогнозов по Крыму и Донбассу. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает РИА «Новости».

Ранее Кравчук сказал, что Донбасс может сам вернуться на Украину с помощью мирового сообщества, а возвращение Крыма требует «другой схемы». При этом экс-лидер выразил уверенность в том, что данная схема сработает, однако заявил, что не знает, когда именно.

По мнению российского депутата, в Крыму и Донбассе уже давно другая ментальность.

«Одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами», — отметил Бальбек.

Именно поэтому полуострову и самопровозглашенным ДНР и ЛНР возвращаться на Украину нет смысла. Кравчук это понимает, но все равно исполняет «колыбельную» для украинцев, считает депутат.

«Он сам не верит своим словам», — заключил Бальбек.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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