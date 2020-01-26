Ким Чен Ын появился на публике с тетей впервые за 6 лет после казни ее мужа

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Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время посещения города Самджиён, фотография опубликована... Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время посещения города Самджиён, фотография опубликована...
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время посещения города Самджиён, фотография опубликована...
KCNA/Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын показался общественности вместе со своей тетей Ким Гён Хи после того, как в 2013 году ее мужа казнили за попытку государственного переворота. Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) опубликовало фотоотчет с праздничного концерта по поводу лунного Нового года.

На снимках тетя лидера, которая одета в традиционную одежду, сидит рядом с женой Ким Чен Ына — Ри Соль Чжу, недалеко от племянника.

Стоит отметить, что до казни мужа Ким Гён Хи являлась одной из самых влиятельных политиков в КНДР. В 2010 году она получила званием генерала и стала членом политбюро Трудовой партии страны.

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