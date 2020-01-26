Ким Чен Ын появился на публике с тетей впервые за 6 лет после казни ее мужа

Северокорейский лидер Ким Чен Ын показался общественности вместе со своей тетей Ким Гён Хи после того, как в 2013 году ее мужа казнили за попытку государственного переворота. Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) опубликовало фотоотчет с праздничного концерта по поводу лунного Нового года.

На снимках тетя лидера, которая одета в традиционную одежду, сидит рядом с женой Ким Чен Ына — Ри Соль Чжу, недалеко от племянника.

Стоит отметить, что до казни мужа Ким Гён Хи являлась одной из самых влиятельных политиков в КНДР. В 2010 году она получила званием генерала и стала членом политбюро Трудовой партии страны.

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