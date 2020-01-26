Глава МИД Австрии отметил важность России для Европы
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что в будущем безопасность в Европе без России невозможна. Об этом пишет газета Wiener Zeitung.
По его словам, Вена желает установления хороших отношений как с трансатлантическими партнерами, так и с Москвой.
Однако министр отметил, что США относятся к важным партнерам для Австрии и являются «частью западного сообщества», в которое Россия не вошла.
«Ведь была как-то надежда, что события будут развиваться в этом направлении. Россия, однако, выбрала свой собственный путь», — считает Шалленберг.
Он отметил, что Вена в отношении с Москвой остается на стороне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Как ранее указывал немецкий лидер, стабильность и безопасность в Европе в долгосрочной перспективе возможны только вместе с Россией.
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