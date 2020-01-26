Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал о сроках по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи США. Об этом сообщает AP News, ссылаясь на аудиозапись с американским лидером.

Согласно этой записи, глава Соединенных Штатов Америки задавался вопросом о длительности борьбы Украины и России.

При этом Трамп в ней также призвал к увольнению посла США в Украине Мари Йованович.

Отмечается, что запись опубликовали, так как демократы продолжали требовать свидетелей и других доказательств, которые будут изучены в ходе судебных заседаний по импичменту лидера США.