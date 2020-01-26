Экс-президент Украины перечислил способы возвращения Крыма и Донбасса Киеву
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса. Об этом сообщает телеканал «Прямой».
Он считает, что Донбасс может оказаться под контролем Киева сам , а в ситуации с Крымом необходима другая схема, поскольку полуостров уже включен «в систему российских отношений».
«Дело в том, что Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной», — заявил Кравчук.
При этом он уведомил, что непонятно когда сработает схема возвращения Крыма в состав Украины.
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