Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Он также пожелал Зеленскому счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому 25 января исполняется 42 года.

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