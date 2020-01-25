В Палестине восхитились жестом Путина, который помог гвардейцу с фуражкой

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Жители Палестины начали писать комплименты российскому президенту Владимиру Путину, который поднял упавшую фуражку офицера караула. Видео жеста политика из России опубликовал в Facebook журналист Махаммад Атик.

В комментариях под постом палестинцы стали писать, что уважают Путина. Они также называли политика важным гостем и выражали свою признательность за его добрый поступок.

«Добро пожаловать, дорогой и уважаемый гость президент Путин», — гласит одна подпись к посту.

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