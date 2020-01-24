В окружении Медведева заявили, что делали все для интеграции Белоруссии и России
close
В окружении бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева ответили на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым российским правительством, передает ТАСС.
По словам источника, камбин во главе с Медведевым делал все развития и углубления российско-белорусской интеграции.
«И не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов», — сказал он.
Ранее белорусский лидер заявил, что введенный Россией налоговый маневр в отрасли нефти усложнили отношения между Минском и Москвой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ
— Лукашенко перечислил альтернативные виды поставок нефти