В «Единой России» назвали моральным уродством поведение главы Чувашии

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Замсекретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко возмущен поведением главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Он назвал такое поведение неэтичным.

«Что сказать? – моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз «пробил дно», — сказал Ревенко.

По мнению депутата, даже если это была шутка, то она оказалась неудачной, поскольку этот офицер спасает жизни людей.

Ревенко также подчеркнул, что комиссия партии по этике даст принципиальную оценку данному событию и вынесет свое решение на ближайшем заседании, которое состоится 27 января.

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