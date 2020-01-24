Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу МЭР Максима Орешкина и экс-министра культуры Владимира Мединского помощниками президента.

Указы о назначениях вступают в силу 24 января.

Ранее Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры России с 2012 года, был отправлен в отставку. На посту его сменила руководитель департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. Путин заявил, что не оставит Мединского без работы

Орешкин с 2016 года был министром экономического развития. По указу Путина, новым главой ведомства стал экс-глава Пермского края Максим Решетников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мединский, Топилин, Орешкин и Скворцова не получили должности в новом кабмине