Сорос заподозрил Трампа в связи с Facebook для победы в выборах в 2020 году
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Миллиардер США Джордж Сорос рассказал о связи Facebook и американского президента Дональда Трамп. Об этом сообщает Bloomberg.
Он выразил мнение, что социальная сеть будет способствовать победе главы Белого дома в президентских выборах, которые пройдут в стране в 2020 году.
Предприниматель уточнил, что Facebook будет распространять «ложную информацию», а также добавил, что между компанией и Трампом существует «неформальная операция взаимопомощи».
Уточняется, что в Facebook опроведгли обвинения Сороса.
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