Сорос заподозрил Трампа в связи с Facebook для победы в выборах в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп в аэропорту Цюриха, 21 января 2020 года Президент США Дональд Трамп в аэропорту Цюриха, 21 января 2020 года
Президент США Дональд Трамп в аэропорту Цюриха, 21 января 2020 года
Jonathan Ernst/Reuters

Миллиардер США Джордж Сорос рассказал о связи Facebook и американского президента Дональда Трамп. Об этом сообщает Bloomberg.

Он выразил мнение, что социальная сеть будет способствовать победе главы Белого дома в президентских выборах, которые пройдут в стране в 2020 году.

Предприниматель уточнил, что Facebook будет распространять «ложную информацию», а также добавил, что между компанией и Трампом существует «неформальная операция взаимопомощи».

Уточняется, что в Facebook опроведгли обвинения Сороса.

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