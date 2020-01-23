Александр Грибов стал заместителем руководителя аппарата правительства России
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Депутат Госдумы Александр Грибов назначен заместителем руководителя аппарата правительства России. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
На новую должность Грибова назначил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Грибов является депутатом Государственной Думы VII созыва с 2016 года. В 2015 году он занимал должность председателя Общественной палаты Ярославской области, а в 2012 был назначен заместителем губернатора Ярославской области.