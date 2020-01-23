Путин не заметил принца Чарльза

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Президент России Владимир Путин не сразу заметил наследника британского престола принца Уэльского Чарльза на проходящем в Иерусалиме форуме памяти жертв Холокоста.

Как видно на кадрах, российский лидер поздоровался с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который попытался обратить внимание Путина на принца.

Однако российский президент заметил его только когда президент Израиля Реувен Ривлин указал на Чарльза.

После этого Путин и Чарльз пожали друг другу руки и сели в зал.

Российский лидер прибыл 23 января в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Он также планирует принять участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.

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