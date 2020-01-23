Матвейчев: первой задачей Путина было сохранение государства

При вступлении Владимира Путина на пост президента России 20 лет назад главным было сохранение самого государства, а следующим шагом — экономический подъем, считает политолог Олег Матвейчев.

«Первые действия, которые предпринял Путин после того, как стал президентом России, он обеспечил суверенитет страны, ликвидировал угрозу терроризма на Северном Кавказе, а также устранил опасность распада государства», — указал аналитик.

Олег Матвейчев, Павел Данилин и Алексей Мартынов в ходе пресс-конференции в ТАСС в четверг презентовали доклад «Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина».

По словам Матвейчева, именно для усиления государственного устройства Путин ввёл институт полномочных представителей в регионах.

«Работа Путина направлена в будущее, обеспечивает то, что будет строиться, чем будет жить Россия в ближайшие десятилетия, и, может быть, подлинная оценка его деятельности - удел следующих поколений», - говорится, в частности, в обнародованном в четверг докладе.