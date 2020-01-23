Опрос: почти половина граждан США выступили за импичмент Трампа
Всего 44% американцев считают, что в отношении президента США Дональда Трампа нужно устроить импичмент, следует из опроса, проводимого Reuters и компанией Ipsos.
При этом 15% респондентов заявили, что американскому лидеру нужно вынести порицание конгресса без юридических последствий.
В свою очередь 31% опрошенных выразили мнение, что с Трампа нужно снять обвинения.
Однако 72% американцев cчитают, что на процессе по импичменту в сенате необходимо заслушать свидетелей.
Отмечается, что данный опрос прошел с 17 по 22 января на всей территории США.
Слушания по импичменту Трампа стартовали 21 января в сенате.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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