Опрос: почти половина граждан США выступили за импичмент Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/544/12919544/AP_20015104003367-pic905-895x505-21743.jpg">

Всего 44% американцев считают, что в отношении президента США Дональда Трампа нужно устроить импичмент, следует из опроса, проводимого Reuters и компанией Ipsos.

При этом 15% респондентов заявили, что американскому лидеру нужно вынести порицание конгресса без юридических последствий.

В свою очередь 31% опрошенных выразили мнение, что с Трампа нужно снять обвинения.

Однако 72% американцев cчитают, что на процессе по импичменту в сенате необходимо заслушать свидетелей.

Отмечается, что данный опрос прошел с 17 по 22 января на всей территории США.

Слушания по импичменту Трампа стартовали 21 января в сенате.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

— «Печальная веха»: в США начался импичмент Трампа

— «Очень быстро»: сенат утвердил процедуру импичмента Трампа