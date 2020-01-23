Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре «всадника Апокалипсиса», которые несут угрозы миру. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

Он подразумевает под этими «всадниками» четыре приближающиеся угрозы.

По словам Гутерреша, они подвергают опасности достигнутый прогресс, а также представляют «угрозу возможностям XXI века».

Генсек ООН к первому всаднику отнес «высочайшую геостратегическую напряженность». Он подчеркнул, что разрушительные конфликты становятся причиной широкомасштабных людских страданий и отметил рост ядерной угрозы.

Как рассказал Гутерреш, вторым и третьим «всадником» можно считать климатический кризис и «растущее глобальное недоверие» к политическим учреждениям.

При этом последним «всадником» он назвал «темную сторону цифрового мира». Генсек ООН объяснил это тем, что новые технологии применяются при совершении преступлений, а также для распространения ложной информации, разжигания ненависти и эксплуатации людей.