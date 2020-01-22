Путин назвал нецелесообразной смену формы правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что многоконфессиональная Россия нуждается в крепкой президентской власти. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что России с ее огромной территорией, большим количеством наций, народов и народностей, проживающих на территории страны нужна крепкая президентская власть.

Лидер подчеркнул, что парламентские республики распространены во всем мире, однако в России такой эксперимент возможен лишь теоретически.

По его мнению, переход от президентской к парламентской республике на территории России не целесообразен.

Об этом российский глава заявил в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

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