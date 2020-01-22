Путин назвал нецелесообразной смену формы правления в России

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что многоконфессиональная Россия нуждается в крепкой президентской власти. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что России с ее огромной территорией, большим количеством наций, народов и народностей, проживающих на территории страны нужна крепкая президентская власть.

Лидер подчеркнул, что парламентские республики распространены во всем мире, однако в России такой эксперимент возможен лишь теоретически.

По его мнению, переход от президентской к парламентской республике на территории России не целесообразен.

Об этом российский глава заявил в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

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