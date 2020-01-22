Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Согласно документу, предельная численность работников аппарата правительства составляет 1545 человек.

В соответствии с распоряжением, у руководителя аппарата, которым стал Дмитрий Григоренко, может быть до 11 заместителей. Первым заместителем руководителя аппарата правительства назначена Валерия Сидоренко.

Заместителями руководителя назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко,

Руководителем протокола председателя правительства назначена Наталья Савина, пресс-секретарем председателя правительства — Бориса Белякова.

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