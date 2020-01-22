Трамп заявил, что США смогли добиться успеха на экономическом форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что его команде удалось достигнуть большого успеха на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Добиваемся огромных успехов в Давосе. Огромное количество компаний будут приходить или возвращаться в США», — написал американский лидер.

Всемирный экономический форум проходит в городе Давос в Швейцарии, он продлится до 24 января.

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