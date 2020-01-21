РБК: Козак покинет правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак, отвечающий в кабинете министров экс-премьера Дмитрия Медведева за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, уйдет из правительства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на источники в правительстве и нефтяной отрасли.
При этом издание не располагает информацией о том, кто может занять его место.
По данным источников, ожидается расширения полномочий министра энергетики Александра Новака, в которые войдут вопросы промышленности.
Собеседники издания также не исключили, что Козак может войти в администрацию президента России Владимира Путина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— РБК: Мединский уйдет с поста министра культуры
— РБК: вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство