РБК: Козак покинет правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак, отвечающий в кабинете министров экс-премьера Дмитрия Медведева за промышленность, топливно-энергетический комплекс и розничную торговлю, уйдет из правительства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на источники в правительстве и нефтяной отрасли.

При этом издание не располагает информацией о том, кто может занять его место.

По данным источников, ожидается расширения полномочий министра энергетики Александра Новака, в которые войдут вопросы промышленности.

Собеседники издания также не исключили, что Козак может войти в администрацию президента России Владимира Путина.

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