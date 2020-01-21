В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием, и реализация этих инициатив, их обсуждение, всегда осуществляется в исключительно приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем и это абсолютно понятная и ясная реальность», — сказал Песков.

На вопрос о сроках принятия поправок к Конституции Песков подтвердил, что документ будет готов уже в ближайшее время.

«Пока каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет», — отметил Песков.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту. Поправки также должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— При голосовании по поправкам в Конституцию могут учесть опыт выборов президента

— Дополнить Конституцию: Путин внес в Госдуму проект поправок

— Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума