Эксперт рассказал, зачем поправки в Конституцию выносятся на всероссийское голосование

Вынесение поправок в Конституцию на всероссийское голосование – это пример ответственного поведения власти, считает политолог Марат Баширов.

«Конституция, по которой мы живём, принималась ещё в 1993-м году, сразу после жёсткого противостояния парламента и президента. И тогда Конституция была принята в сверхконцентрированном формате. Мы по ней живём уже почти 30 лет. И, соответственно, когда вы собираетесь постепенно менять отдельные положения Конституции — пусть даже у вас есть механизм принятия федеральных законов — вы не трогаете статьи, которые могут быть изменены только на референдуме.

Но, тем не менее, по ней будет жить вся страна. Нужно будет разъяснить, что меняется. А меняется очень многое. Мы хотим, чтобы вы понимали, что это. И понять, насколько вы это одобряете. Может статься, что население скажет «нет, мы хотим жёсткую президентскую вертикаль» в старом формате. Но, честно говоря, думаю, что так не будет. Однако это — то самое ответственное поведение, когда вы спрашиваете у населения мнение по важным вопросам, несмотря на то, что законодательный формат более лёгкий», - отметил Баширов.