Россияне будут голосовать за весь проект поправок в Конституцию целиком

Граждане России будут голосовать за весь проект поправок в Конституцию государства целиком, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию может состояться после принятия закона российским парламентом, отметил Клишас. При этом он подчеркнул, что граждане страны будут голосовать за документ целиком.

По словам сенатора, голосование будет строится на принципах открытости, доступности и прозрачности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправке к российской Конституции.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.

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