Изменения в Конституцию рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 21 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит президентский законопроект о поправке в Конституцию. Об этом пишет «Интерфакс».

Эта тема сегодня была основной. Большую часть Совета (Госдумы - ИФ) посвятили изучению вопроса, связанного с внесением законодательной инициативы президента об изменениях в Конституцию

Он отметил, что эта тема является основной. Внесение законодательной инициативы президента об изменениях в Конституцию изучают особенно тщательно.

Володин отметил, что данная законодательная инициатива будет направлена в комитет по государственному строительству и законодательству, который является профильным. Уже завтра он займется рассмотрением этой инициативы.

Он также добавил, что 21 января планируется дополнительное заседание Совета Государственной думы. На нем рассмотрят предложения профильного комитета, а затем назначат дату рассмотрения законодательной инициативы президента.

15 января президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию.