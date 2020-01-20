«Ценз оседлости» для кандидатов в президенты не коснется крымчан

В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается не распространять требование об отсутствии иностранного гражданства на жителей Крыма. Это следует из опубликованного в нормативной базе Госдумы документа.

Требование о том, что кандидат в президенты России должен проживать на территории страны не менее 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства, предлагается не распространять на жителей Крыма.

В соответствии с текстом документа, «ценз оседлости» не должен касаться россиян, которые ранее являлись гражданами государства, «которое было принято или часть которого была принята в РФ».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправке к российской Конституции.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин внес законопроект о поправке к Конституция в Госдуму

— Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума

— Крымчане смогут бороться за пост президента